MILANO (ITALPRESS) – In prima linea contro il cambiamento climatico, ma anche rispetto dei diritti umani e buone aree di governo societario. Eurizon, divisione asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, partecipa agli Esg Talks al Salone SRI al Palazzo delle Stelline di Milano confrontandosi con le aziende sulle tematiche ESG nell’ambito della relazione tra investitori ed emittenti. Eurizon è stato tra i primi operatori in Italia ad aderire alla Net Zero Asset Manager Initiative, per sostenere l’obiettivo di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 attraverso lo studio e il monitoraggio delle strategie di decarbonizzazione degli emittenti.

