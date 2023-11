PALERMO (ITALPRESS) – “Ai siciliani basterà un click per ottenere uno sconto del 25%, che può arrivare al 50%, sui biglietti aerei. Oggi mettiamo una pietra importante sulla mobilità dei siciliani”. Così Alessandro Aricò, assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, a margine di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, dove è stato annunciato uno sconto sul prezzo dei biglietti aerei ai residenti in Sicilia. “Utilizzeremo 15 milioni di fondi regionali e altri 12,5 milioni di fondi statali. Gli sconti inizieranno l’1 dicembre e questa somma prevediamo basterà fino al 31/12/2024. Poi cercheremo di utilizzare nuove risorse e ci sarà una nuova battaglia sulla possibilità di utilizzare bandi specifici sulla continuità territoriale, come accade in Sardegna”.

