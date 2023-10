CATANIA (ITALPRESS) – “La stagione degli incendi in Sicilia è legata sia alla criminalità che alla mancata gestione della prevenzione. Incontreremo presto le direzioni regionali preposte per attivare il piano di prevenzione”. Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine dell’evento di Fdi “L’Italia vincente” a Catania.

