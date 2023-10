Milano, nascondeva cocaina in una borraccia

Ieri a Milano la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 33 anni con precedenti. Nel pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, passando in viale Certosa, hanno notato il 33enne con una borsa da palestra che stazionava vicino alla fermata del tram con atteggiamento sospetto. Dopo aver aver messo via il cellulare si è diretto in via Traiano dove è salito a bordo di un’auto che nel frattempo era arrivata. I poliziotti hanno seguito la vettura e, in via Arona, dove i due uomini si sono separati, hanno fermato il conducente del mezzo per un controllo, un italiano di 50 anni che ha consegnato loro 5 involucri di cocaina dal peso di 1,75 grammi, dichiarando di averli acquistati poco prima. Contestualmente altri agenti hanno fermato il 33enne che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di altri 4.28 grammi di cocaina suddivisa in 12 involucri nascosti in una borraccia termica e la somma di euro 485.