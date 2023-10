Arwen ce la farà grazie ai donatori

Arwen pare che se la caverà. La femmina di cane lupo cecoslovacco era rimasta gravemente ferita durante una gita in montagna con il suo proprietario, il giovane bergamasco Luca Michele Locatelli, che era riuscito a trasportarla da un veterinario. Arwen, rimasta quasi completamente paralizzata, doveva essere operata subito. Interventi delicati e costosi possibili solo in un centro veterinario specialistico in provincia di Lodi: Luca, non avendo disponibilità sufficienti in così poco tempo, aveva avviato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme e in pochi giorni ha trovato oltre 26 mila euro. Denaro più che sufficiente per coprire non solo i costi degli interventi chirurgici ma anche per il recupero post operatorio. Luca ha deciso così di bloccare la raccolta fondi, assicurando che il denaro che non verrà speso per la sua amatissima Arwen verrà devoluto per le cure di altri animali ma ha tenuto aperta la pagina sulla piattaforma Gofundme per tenere informati tutti i donatori – da chi ha versato 1 euro a chi ha messo somme più consistenti – che ha ringraziato di cuore (anche a nome della sua lupa cecoslovacca). In uno degli ultimi aggiornamenti il giovane spiega che “i punti dovuti all’intervento si stanno rimarginando molto bene e la ferita sta guarendo velocemente. È leggermente intontita per i farmaci ma mangia regolarmente e si presenta tutto sommato bene per quello che ha passato. Stiamo programmando – aggiunge – la terapia fisioterapica di recupero che comincerà a breve”.

Negli ultimi giorni – ha spiegato Luca nell’ultimo “bollettino medico”, giovedì 19 ottobre – ci sono state delle difficoltà perché il cane ha smesso di mangiare ed è stato necessario trasferirlo in un altro centro dove possono occuparsene 24 ore su 24. Erano insorti anche problemi respiratori e renali ma dopo ulteriori cure Arwen ha ripreso a mangiare da sola e senza l’ausilio della siringa. “Sarà un percorso lunghissimo ma ha iniziato a fare anche i primi passi da sola” scrive Luca tirando un sospiro di sollievo.

Il link agli aggiornamenti

https://www.gofundme.com/f/arwen-cane-lupo-cecoslovacco-in-difficolta