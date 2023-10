PALERMO (ITALPRESS) – “Aumenterà il numero degli ispettori del lavoro in Sicilia. Mi ha chiamato personalmente il ministro del Lavoro, Marina Calderone, per annunciarmelo”. Così il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani durante la firma del protocollo di legalità per la pro­get­ta­zio­ne e la rea­lizza­zio­ne del nuo­vo ospe­da­le di Pa­ler­mo Nord-Polo On­coe­ma­to­lo­gi­co. “Questo a conferma del fatto che lo stesso governo ha riscontrato esiti positivi di questo esperimento, che spero non sia solo un esperimento ma significhi stabilizzazione. Quando si lavora in silenzio i risultati poi si raccolgono”.

