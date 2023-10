PALERMO (ITALPRESS) – “C’è la collaborazione massima tra le forze dell’ordine, la Regione e la Prefettura perché queste nuove opere finanziate da fondi pubblici siano trasparenti al massimo e si sottopongano a controlli continui, diretti o indiretti, per garantire trasparenza ed evitare infiltrazioni di qualunque genere”. Così il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani durante la firma del protocollo di legalità per la proget­ta­zio­ne e la rea­lizza­zio­ne del nuo­vo ospe­da­le di Pa­ler­mo Nord-Polo Oncoe­ma­to­lo­gi­co. “Arriveranno nei prossimi anni centinaia di milioni per la sanità pubblica. C’è un programma che prevede molti fondi per il Policlinico il Civico e il futuro Polo Pediatrico. Ci sarà un impegno dello Stato non indifferente al quale le Regione contribuirà con la vigilanza, ma anche con questi protocolli coinvolgendo al confronto i sindacati perché si rispettino i contratti di lavoro, le norme di sicurezza e la trasparenza non solo dal punto di vista finanziario ma anche infiltrazioni mafiosi. La mafia non conosce colore politico, quando vede grandi somme di denaro cerca di infilarsi”.

