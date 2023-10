MILANO (ITALPRESS) – In Medio Oriente la situazione “è certamente difficile, noi stiamo lavorando per la de-escalation. Dobbiamo fare in modo che la guerra non si allarghi al Libano, che non ci siano interventi dell’Iran e che la situazione si calmi, fermo restando che nessuno può pensare di cancellare Israele dalla cartina geografica. Questo è sicuramente inaccettabile. L’obiettivo è quello di avere due popoli e due Stati, è un obiettivo difficile ma bisogna lavorarci”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un incontro a Monza con il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada.

