ROMA (ITALPRESS) – “La pirateria è un reato molto grave che crea un danno occupazionale in molti settori e purtroppo molto spesso è commesso senza rendersi conto di quanto grave sia. Abbiamo varato una campagna, con un testimonial molto conosciuto sui social come Bobo Vieri, perché può parlare un linguaggio diretto ai giovani – ma non solo – e spiegare perché questo reato crea anche un problema al futuro delle nuove generazioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria e all’Informazione, Alberto Barachini, a margine della presentazione dello spot antipirateria realizzato in collaborazione con Agcom.

xi2/sat/gtr