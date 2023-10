WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il prossimo anno sarà un anno importante. L’Italia avrà la presidenza del G7. È importante perché è lì che plasmiamo le relazioni globali in modo rispettoso dei valori e dei principi in cui crediamo insieme”. Lo ha detto l’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, nel suo intervento al gala per il 48esimo anniversario della NIAF, la National Italian-American Foundation.

eb/sat/red