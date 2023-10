Pedone investito e ucciso da un bus Atm a Milano

Un grave incidente si è verificato stamattina intorno alle 9.30 in viale Forlanini all’angolo con via Bellosio che ha coinvolto un bus della linea 175 e un uomo di 48 anni, che è deceduto. Lo rende noto Atm. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale.

Secondo quanto si è appreso, l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali ma il conducente del mezzo, che era preceduto da un altro autobus, non lo ha visto. Quando è arrivata l’ambulanza i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Si sta cercando di capire se un’auto che pare fosse parcheggiata sulle strisce o nei pressi di queste possa aver in parte ostacolato la visione del conducente. L’autobus viaggiava ad una velocità bassa ma l’impatto col mezzo è stato fatale. Il conducente dell’autobus, 50 anni, in stato di choc, è stato portato in ospedale con codice verde.