AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “Nessuno vuol viaggiare in Sicilia gratis, ma non è nemmeno possibile legittimare che il costo di un biglietto aereo da Catania a Milano debba costare più di un Roma-New York. E a Milano non si va per fare shopping, ma per motivi di salute o esigenze di carattere familiare”, ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci.

xn7/ads