PALERMO (ITALPRESS) – "Il Sud è molto attivo, addirittura noi abbiamo anche dei record come Sicilia. Nel senso che gran parte delle piccole imprese sono a conduzione femminile. Questo ci fa un grande onore e devo dire che anche Irfis conferma questo primato anzi, devo dire che è una meravigliosa 'bandiera rosa' nel panorama bancario perché il 40 per cento dei nostri collaboratori è di genere femminile. Credo che questo sia un record, e poi molte delle nostre ragazze sono impegnate i ruoli molto rilevanti dell'azienda". Lo ha detto Iolanda Riolo, presidente Irfis, a margine del seminario internazionale della Fondazione Marisa Bellisario che si è tenuto oggi al Convitto nazionale di Palermo. "C'è una enorme volontà – ha proseguito – di dare il più possibile attraverso Irfis al territorio che sta soffrendo molto a causa della innalzamento dei tassi di interesse voluti dalla Bce. In questo momento le aziende del territorio siciliano stanno attraversando dei momenti molto duri e noi vogliamo andare incontro alle loro eseigenze con tutti i canali possibili.