L’Antitrust ha aperto un’istruttoria su Mondo Convenienza

Mondo Convenienza è finita sotto la lente di ingrandimento dell’Antitrust. Sarebbero molte le segnalazioni arrivate all’Autorità in cui i consumatori lamentano consegne di prodotti non conformi, difettosi, danneggiati, con pezzi mancanti o addirittura non corrispondenti all’ordine di acquisto. Inoltre, la società Iris Mobili, proprietaria del marchio, a fronte delle lamentele dei consumatori, oltre a non aver prestato assistenza veloce ed adeguata, sembrerebbe abbia in alcuni casi addirittura ostacolato la prestazione della garanzia di conformità. I funzionari dell’Autorità, insieme al Nucleo speciale Antitrust delle fiamme gialle, oggi hanno svolto un’ispezione nella sede amministrativa della società Iris Mobili Srl.

Mondo Convenienza ha poi diffuso la seguente nota:

“Mondo Convenienza è stata informata dell’avvio di un’istruttoria di Agcm a carico di Iris Mobili, società licenziataria del marchio Mondo Convenienza. L’azienda, la cui priorità è la soddisfazione dei propri clienti attraverso un rapporto di fiducia e trasparenza consolidato da anni – si legge in una nota – si è messa subito a completa disposizione dell’Autorità per fornire tutte le informazioni necessarie ed effettuare le opportune verifiche in relazione alla procedura in corso, che confidiamo dimostrerà l’assoluta correttezza della società, da sempre impegnata nel fornire la miglior qualità ad un prezzo adeguato alle esigenze della sua clientela“.