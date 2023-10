Milano, due arresti e quasi 50kg di stupefacente sequestrato

I Carabinieri della Compagnia Duomo hanno arrestato due giovani milanesi, di 35 e 27 anni ed entrambi incensurati. I militari hanno fermato i due uomini mentre caricavano su un’auto delle buste. All’interno c’erano 8kg di hashish e oltre 1kg di marijuana oltre a 8mila euro in contanti. I carabinieri hanno anche controllato una cantina da dove i due milanesi erano usciti e hanno trovato un vero e proprio laboratorio per la preparazione e lo stoccaggio di di droga, verosimilmente destinati anche ad altre città della Lombardia. Qui i militari hanno recuperato e sequestrato altri 28kg di hashish e 9 di marijuana oltre al materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. I due uomini sono stati portati a San Vittore in attesa della convalida del fermo.