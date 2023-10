Malpensa, bimbo nasce in volo su un aereo proveniente da Dubai

Scena da film su un aereo della Emirates diretto a Milano Malpensa quando una assistente di volo ha chiesto se ci fosse un medico a bordo. Sull’Airbus A380 una giovane donna di 24 anni in dolce attesa è entrata in travaglia poco dopo la partenza. Per fortuna a bordo del volo era presente un medico chirurgo che è riuscito a dare assistenza alla giovane che, mentre l’aeromobile sorvolava lo spazio aereo iraniano, ha partorito. Atterrati nello scalo varesino il piccolo, del peso di tre chili, e la mamma sono poi stati recuperati dall’equipe di Neonatologia dell’ospedale Del Ponte di Varese, arrivati direttamente in pista con con l’ambulanza. Il piccolo e la sua mamma sono stati ricoverati in terapia subintensiva neonatale in via precauzionale, infatti, dopo i controlli dei sanitari e dei dottori entrambi sono risultati in ottima salute. L’intervento in emergenza si è concluso nei migliori dei modi e i medici ed il personale dell’ospedale Del Ponte di Varese hanno fatto fatica a nascondere l’emozione dopo questo parto avventuroso. Mamma e piccolo saranno dimessi nei prossimi giorni e potranno continuare il loro viaggio, questa volta su strada.