TORINO (ITALPRESS) – “Il servizio sanitario regionale e la sanità pubblica devono pensare a tutti, ma soprattutto alle categorie più fragili, deboli o che sono in difficoltà, come gli anziani o coloro che abitano nelle periferie o lontano dai grandi centri urbani. È necessario agire in queste direzioni se si vuole raggiungere la coesione sociale per guardare alla crescita”. Lo ha detto il presidente delle Marche Francesco Acquaroli a margine del Festival delle Regioni a Torino.

xb2/sat/gtr