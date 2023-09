Basiano, investito e ucciso da un camion nel deposito dei super Il Gigante

Un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato investito da un tir, in via Alfieri 1 a Basiano (Milano), all’interno di un deposito della catena di supermercati Il Gigante. A quanto emerso, il 51enne è stato investito dal mezzo pesante mentre l’autista era impegnato in una manovra, intorno alle 15.30 di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Locale. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il lavoratore è deceduto sul posto. Al vaglio la dinamica dell’incidente. La vittima era il responsabile della cooperativa che lavora all’interno del deposito. Il conducente del mezzo pesante, 30 anni, è sotto shock per l’accaduto. “Non l’ho visto”, ha detto ai soccorritori. La compagna del 51enne, che lavora nel medesimo deposito, ha accusato un malore appena informata di quanto accaduto.