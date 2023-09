“Tropical Milano”, la foresta in città

Vivere in una foresta restando in città: sarà questo il destino di chi abita a Milano?

Stupiti davanti alla comparsa di palme e banani in piazza Duomo, ammaliati dal glam

del bosco verticale e con le preoccupazioni da innalzamento globale della

temperatura, l’illustratrice Anna Sutor, tornata recentemente da un viaggio in Amazzonia, gioca con ironia e maestria sul contrasto tra vita selvaggia- dove la Natura fa da padrona – e ambiente urbano. La mostra “Tropical Milano” presenta foreste immaginarie, piante grasse e fiori lussureggianti osservati dalle vetrate della “Città del design”, tutta linee e geometrie. Tinte forti e limpide contro trasparenze di edifici in vetrocemento. Tucani e scimmie che popolano indisturbate le storiche piazze della capitale meneghina. La natura conquista lo spazio inesorabile e le presenze umane sembrano assecondarla, quasi fosse normale leggere un libro seduti con un pappagallo appoggiato al ginocchio o incontrare le gru rosa a passeggio per le strade del centro invece che chiuse dietro i cancelli di Villa Invernizzi.

Una mostra che apre nuovi punti di vista alla luce del nostro rapporto con gli altri

esseri viventi e immagina tropici niente affatto tristi dove la razionalità umana e

l’energia vitale di piante e animali si ricompongono finalmente in completa armonia.

La Tropical Milano di Anna Sutor è allestita in una location speciale: il negozio di Fabio Meroni, Milan Icons di Via Vincenzo Monti 2, che raccoglie i migliori talenti artistici italiani e internazionali con un gusto unico, riconoscibile per originalità ed eleganza. Un mini concept store che ha come focus principale la rappresentazione di Milano attraverso le arti minori (illustrazioni, fotografia, collage, oggettistica…) rispettando sempre il criterio di

un’attenta selezione delle proposte, della manifattura artigianale e della sostenibilità. Per l’occasione il negozio sarà ancora più bello, allestito con piante e fiori tropicali

dentro vasi realizzati in plastica riciclata dall’artista Andrea Ceccato, ci sarà anche

una grande opera dell’artista Gabriele Ivan Di Battista, che indagherà lo stesso tema

da un diverso punto di vista e poi….altre sorprese che scoprirete solo venendo.

Vernissage giovedì 28 settembre dalle 18 alle 21

Milan Icons – via Vincenzo Monti 2, Milano –

Dal martedì al sabato orario continuato 10.15 / 19.15

tel. 02 49460579 – www.milanicons.com