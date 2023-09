Rinviato lo sciopero del trasporto locale, sarà lunedì 9 ottobre

Usb è convinta che “non bastano 4 ore, non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti”. Questa è la posizione della sigla sindacale dopo che il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha precettato lo sciopero in programma questo venerdì. Ora, Usb, ha deciso di rinviare lo sciopero di 24 ore a lunedì 9 ottobre “per permettere a tutti gli autoferrotranvieri di poter scendere in piazza e manifestare il loro dissenso”. Pendolari avvisati, venerdì 29 è salvo ma bisogna prepararsi mentalmente ad un lunedì che potrebbe iniziare non proprio con il piede giusto.