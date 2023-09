NEW YORK (ITALPRESS) – “Questa è la casa di tutti noi italiani a New York. Noi vogliamo riempire il cielo d’Italia perché vogliamo riempire i nostri aerei di tutte quelle esperienze meravigliose che la gente si aspetta di trovare quando atterrerà nel Belpaese. Ci è venuto naturale pensare che la prima uscita della campagna fosse dedicata al mercato americano, il più importante dove abbiamo tantissimi clienti che volano da e per l’Italia”. Lo dice Giovanni Perosino, Chief Marketing Officer ITA Airways, in occasione del lancio della nuova campagna “A Sky full of Italy” presso il Consolato Generale d’Italia a New York.

