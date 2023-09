LUCCA (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti a Capannori, in Via di Tiglio, per soccorrere un gatto che era rimasto bloccato in un tubo di scolo delle acque piovane, all’interno di un muro di cemento armato. Dopo oltre 5 ore di lavoro la squadra è riuscita a estrarre il piccolo felino per poi affidarlo a un veterinario.

