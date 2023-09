Violenza sessuale, arrestato un istruttore di scuola guida

Arrestato a Milano un istruttore di scuola guida. E’ accusato di violenza sessuale per aver molestato pesantemente una 19enne durante le lezioni in auto. L’uomo, 34 anni, tra l’altro, avrebbe replicato lo stesso schema con almeno altre 10 ragazze, tutte appena maggiorenni e che volevano conseguire la patente. E’ quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, firmata dal gip di Milano Luca Milani su richiesta del pm Alessia Menegazzo, nell’inchiesta dei carabinieri di Cernusco sul Naviglio. Il giudice ha anche applicato, come richiesto dal pm, l’interdizione all’esercizio della professione per un anno. “Io sono rimasta paralizzata – ha raccontato a verbale la 19enne – non ho parlato ed avevo paura di dover continuare la lezione”. Le “dichiarazioni” delle altre “allieve”, che non sono confluite in denunce, “nonostante non risultino allo stato oggetto di responsabilità penale” indicano il pericolo, scrive il giudice, di reiterazione del reato. L’istruttore, a quanto emerso, le portava in luoghi isolati, anche di notte, per le guide e così, si legge ancora negli atti, la loro “capacità di reazione era ostacolata”.