DERNA (LIBIA) (ITALPRESS) – Da più di 24 ore è operativo a Derna il contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato, sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, nella città libica colpita dall’uragano Daniel. Il team composto da 33 vigili del fuoco, tra cui esperti in soccorso acquatico, operatori NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), TAST (Team Supporto Assistenza Tecnica), TLC (Telecomunicazioni) e un esperto in Comunicazione in emergenza, sono al lavoro per operazioni di ricerca e soccorso lungo il fiume Wadi Derna.

trl/gsl