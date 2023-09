ROMA (ITALPRESS) – “Noi stiamo facendo un lavoro molto importante, faticoso, difficile per migliorare non solo l’immagine, ma anche la sostanza del funzionamento della nostra organizzazione”. Lo dice il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine della presentazione della campagna “Più che un posto fisso, un posto figo”.

