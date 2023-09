MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo scoperto che viviamo in simbiosi con una enormità di batteri. Loro regolano salute e malattia, se siamo in accordo con batteri, virus e funghi che vivono con noi, invecchiamo meglio e non ci ammaliamo. Se si altera l’equilibrio, sorgono malattie”. Lo dice Vincenzo Stanghellini, professore di Medicina interna dell’Università di Bologna, a margine del convegno “Microbiota, infiammazione e dolore nella donna”, organizzato dalla Fondazione Alessandra Graziottin.

