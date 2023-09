ROMA (ITALPRESS) – “Con gli attacchi all’opposizione che oggi ha fatto, di certo possono cercare un nemico ma non possono dare una risposta e portare il pane a casa degli italiani a cui manca, non possono aumentare i salari, le pensioni, non possono bloccare la battaglia che stiamo facendo sul salario minimo così come non sono riusciti ad evitare il rincaro della benzina”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della presentazione del “Gruppo di lavoro sulle politiche digitali e innovazione” nel commentare le parole di Giorgia Meloni all’assemblea di FdI. “Davanti a tutto questo la retorica si infragilisce, si sgretola a fronte di una realtà che dice un’altra cosa, cioè che la destra è buona solo a scegliersi un nemico al giorno e oggi sono le opposizioni perché loro amano fare l’opposizione anche al governo, domani chissà chi sarà. Sicuramente non sarà qualcuno in grado di affrontare i fallimenti di questo esecutivo – prosegue -, i fallimenti che vedono un rallentamento dell’economia, che vedono il rischio di perdere i miliardi previsti dal Pnrr per cui tanto ci eravamo battuti, i fallimenti che vedono purtroppo che abbiamo ancora tante difficoltà tra persone che hanno un lavoro precario e che questo governo ha deciso di aumentare”.

