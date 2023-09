BARI (ITALPRESS) – “Perché impedire l’utilizzo dei 4,6 miliardi dei Fondi di Sviluppo e Coesione che spettano alla Puglia per realizzare un mix tra infrastrutture fisiche e immateriali? Come si può strappare alla Puglia e al sud la possibilità di utilizzare quei fondi per colmare il divario con il nord? Che senso ha fare investimenti in una regione che poi si spopola, proprio adesso che i nostri giovani vogliono vivere qui? Moltissimi vogliono vivere qui, soprattutto chi ci è nato. Vorremmo utilizzare questi e altrifondi per realizzare una grande strategia per attrarre persone e imprese. Non siamo alla caccia solo di cervelli, siamo alla caccia di tutti, perché perdiamo popolazione”. Lo ha affermato il presidente Michele Emiliano questa mattina a Bari a margine dellacerimonia inaugurale dell’86esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante. “Il miracolo – ha aggiunto– è possibile, bisogna solo andare avanti e insistere”.(ITALPRESS).

