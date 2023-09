Un uomo di 88 anni e una donna di 84 sono morti dopo essersi ribaltati in auto sull’autostrada A8 all’altezza di Vergiate (Varese). A quanto emerso il conducente del veicolo ha perso il controllo della vettura, forse a causa di un malore. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, unitamente ad ambulanze e automatica con i vigili del fuoco. Purtroppo per entrambi non c’è stato nulla da fare.