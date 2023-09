Ragazza dispersa nel lago d’Iseo

Sono in corso le ricerche di un turista tedesca 20enne caduta da una barca nel lago d’Iseo venerdì. I sommozzatori dei vigili del fuoco la stanno ancora cercando. Sembra che la ragazza, in vacanza in un camping di Pisogne, sia caduta in acqua non per un tuffo volontario, come si pensava inizialmente, ma per un incidente. Una delle altre ragazze che erano sull’imbarcazione avrebbe infatti preso i comandi accelerando all’improvviso e causando la caduta della 20enne in acqua. Sul posto i vigili del fuoco specialisti nel soccorso acquatico insieme a due squadre di terra, una sulla sponda bresciana e una su quella bergamasca. Al lavoro anche i sommozzatori del nucleo di Milano. I carabinieri hanno denunciato la giovane che ha effettuato la manovra.