PALERMO (ITALPRESS) – “Sindaco e forze dell’Ordine hanno avviato azioni di sistema sui luoghi che davano origine alla mala movida: la vita notturna va regolamentata e non contrastata, perché rappresenta un segmento importante delle attività produttive della città, tuttavia per la sicurezza di cittadini e avventori serve una regolamentazione ancora più incisiva. Valuteremo misure specifiche per alcune zone della città”. Così il vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, a margine di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per affrontare il tema della sicurezza nelle aree della movida palermitana. xd8/vbo/gtr