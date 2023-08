ROMA (ITALPRESS) – Stangata autunnale in arrivo per gli italiani che, al rientro dalle vacanze, saranno alle prese con una spesa di 2.924,70 euro per bollette, riscaldamento, visite mediche e prodotti scolastici. A lanciare l’allarme è l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui l’incremento per le famiglie è di quasi 253 euro in più rispetto ad autunno 2022, quando era già iniziata l’ondata di rincari.

fsc/gsl