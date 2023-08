Si traveste da medico per rubare farmaci costosi dall’ospedale

Un uomo di 39 anni si è travestito da medico per rubare senza destare sospetti farmaci costosi dall’ospedale di Sondrio. Lo scorso 4 agosto l’uomo aveva forzato degli armadietti presenti nel poliambulatorio del presidio ospedaliero e, dopo aver rubato ed indossato il camice blu da dottore, si è recato nel reparto di day hospital. Una volta trovati i frigoriferi il falso medico ha rubato vari farmaci salvavita e antitumorali, per un valore complessivo di circa 44mila euro. Le indagini della Polizia hanno permesso in pochi giorni di recuperate i medicinali e di arrivare all’identità dell’uomo, non nuovo a fatti del genere. Il 39enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e ora si trova nel carcere di Sondrio