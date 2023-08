Pensionate e invalido vittima delle multe per uno scooter rubato

83 anni, una pensione di 800 euro, senza patente ed invalido al 70 per cento ma continua a ricevere multe per infrazioni commesse da una scooter nel centro di Milano. Guido Scigliuzzo non può più utilizzare le due ruote per le sue condizioni fisiche e inoltre, quel motorino, gli è stato rubato dal cortile del palazzo dove abita a Milano nell’estate del 2022. Anche se l’uomo ha denunciato il furto del ciclomotore ai vigli, continua a ricevere multe per infrazioni fatte nel centro del capoluogo lombardo, ora arrivate a quasi 7mila euro. Come racconta il Corriere della Sera, l’avvocato Angelo Musicco ha preso a cuore la situazione del pensionato e ha fornito tutti i documenti necessari al giudice di pace perché questa situazione finisca. “Ho trascorso la mia intera esistenza cercando di rispettare le regole e queste multe rappresentano un’offesa al mio orgoglio” ha raccontato lo stesso pensionato al quotidiano.