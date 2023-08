“Ken Loach. Cinema e libertà” alla Cineteca di Milano

Pur lavorando sodo, Ricky e Abby non riescono a garantire ai propri figli una sicurezza economica. Coarggiosamente Ricky decide di diventare un trasportatore freelance. Non tutto però va come immaginato. Presentato al 72. Festival di Cannes e candidato al premio BAFTA come migliore pellicola britannica, il film analizza un problema di drammatica attualità.