Brutta caduta al downhill di Madesimo, gravissimo un turista

Un turista di 42 anni si è infortunato ieri pomeriggio sulla pista di downhill (discese in bici da montagna su sentieri creati apposta con curve e ostacoli vari, tra cui salti) vicino alla Valle del Groppera, nella zona di Madesimo (Sondrio) . È caduto durante un salto di una gobba e ha riportato un forte trauma. Sul posto sono intervenute le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con cinque tecnici della Stazione di Madesimo, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza di Madesimo e l’elisoccorso di Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). L’uomo è stato trattato dall’équipe sanitaria sul posto e portato poi d’urgenza, in gravissime condizioni, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elicottero. La prognosi è riservata perché il quarantenne non era cosciente in conseguenza dei forti traumi riportati alla testa nella terribile caduta, avvenuta al momento di affrontare un salto della pista del “Made Bike Park”. Sull’incidente sono ora in corso accertamenti da parte dei militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Madesimo, su delega della Procura di Sondrio.