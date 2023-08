Sono in corso dalla scorsa notte nella zona montana attorno a Berbenno, nel Bergamasco, le ricerche di un uomo di 83 anni che ieri non è rientrato a casa. Sono impegnati diversi uomini del Soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. In campo anche i cani da ricerca. A dare l’allarme sono stati i familiari dell’anziano quando non l’hanno visto rientrare.