Ritrovato il copro della donna milanese scomparsa in Val Vigezzo

È stato ritrovato il corpo senza vita della donna di 49 anni dispersa dalla scorsa settimana in val Vigezzo, nel Verbano-Cusio-Ossola. La donna, residente nel milanese, mercoledì 9 agosto si era allontanata dal bed & breakfast di Domodossola in cui soggiornava dicendo che sarebbe andata a fare una camminata tra Toceno e il santuario di Re, ma non ha più fatto ritorno nella struttura ricettiva. La donna era stata poi immortalata dalle telecamere nella zona della Piana di Vigezzo, dopo aver acquistato un biglietto per la funivia. Inutili, nei giorni scorsi, i sorvoli compiuti dall’elicottero e le ricerche con il drone. Per far luce sull’accaduto la Procura di Verbania ha aperto un’inchiesta.