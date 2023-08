ROMA (ITALPRESS) – A luglio il traffico aereo in Europa è aumentato in media del 7% rispetto allo stesso mese del 2022. In totale i voli hanno superato quota un milione per la prima volta da settembre 2019. Lo rileva Eurocontrol, evidenziando che in circa la metà degli Stati, i livelli di traffico sono uguali o superiori a quelli di luglio 2019, in particolare nell’Europa sudorientale.

fsc/gtr