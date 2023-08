ROMA (ITALPRESS) – A giugno, secondo i dati della Banca d’Italia, i prestiti al settore privato sono diminuiti dell’1,7% rispetto allo stesso mese del 2022. In particolare, i prestiti alle famiglie sono aumentati dello 0,2% mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti del 3,2%. Per quanto riguarda i depositi del settore privato, sono diminuiti del 4,3% sui dodici mesi.

fsc/gtr