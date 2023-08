È morto all’ospedale Niguarda di Milano dove era stato portato in codice rosso dopo essere stato travolto da un’auto in viale Umbria. Carl Nasr, 18 anni, stava passeggiando con i genitori su un marciapiede quando un’Audi dopo essersi scontrata con una Renault è finita sul marciapiede, schiacciandolo contro un palo del semaforo. La procura di Milano aprirà un’inchiesta per omicidio stradale e, probabilmente, non si esclude l’iscrizione di entrambi i conducenti delle auto nel registro degli indagati. La dinamica dell’incidente è ancora a vaglio della Polizia Locale di Milano. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Renault, guidata da una donna di 38anni, abbia fatto una versione ad U nel mezzo del viale, rendendo così impossibile all’Audi evitare lo scontro. Il mezzo che ha schiacciato il giovane era guidato da un’impiegato di una concessionaria che lo stava consegnando ad un cliente che lo aspettava in via Lattanzio, a poca distanza da dove è avvenuto lo scontro.