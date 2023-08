Giovane accoltellato tra Garibaldi e corso Como a Milano

Un giovane è stato accoltellato, la scorsa notte, a Milano, durante un’aggressione dai contorni ancora non del tutto noti. Il 26enne è stato trasportato in condizioni non gravi all’ospedale con una ferita per una coltellata a un braccio. Un secondo ragazzo, un minorenne, è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde. E’ accaduto poco prima delle 2 di notte in viale Don Luigi Sturzo, nella zona di movida cittadina tra Garibaldi e corso Como, dove spesso avvengono aggressioni tra giovanissimi. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al vicino Fatebenefratelli. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri.