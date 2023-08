Alpinismo, Della Bordella apre una nuova via sul Baintha Kabata (Karakorum)

Grazie a una minuscola finestra meteo favorevole, Matteo Della Bordella, Symon

Welfringer e Silvan Schüpbach hanno raggiunto la cima del Baintha Kabata (6250 metri

nel Karakorum, Pakistan), aprendo una nuova via lungo il Pilastro Sud. Un itinerario di

quasi 1000 metri di sviluppo, molto logico, che regala, in ogni passaggio, bellissime visuali

sull’Ogre. In questa impresa, l’alpinista di Varese, è stato supportato dal Club alpino

italiano.

Lo scopo iniziale della spedizione era una nuova via “a goccia”, dritta e logica, da aprire

lungo l’inviolato Pilastro est dell’Ogre, ma le alte temperature e le cattive condizioni meteo

hanno impedito di raggiungere l’obiettivo.

Gli alpinisti hanno impiegato due giorni per effettuare la salita. Nel primo, Della Bordella,

Welfringer e Schüpbach hanno scalato i primi 700 metri, bivaccando in un nevaio. Il secondo giorno, i tre hanno raggiunto la cima e poi sono scesi.

“Che soddisfazione e che fortuna aver avuto questa finestra di bel tempo a fine spedizione,

anche se così breve. Quando ci siamo ritrovati in vetta già nevicava. Rientriamo così, con lo

sconforto per l’obiettivo mancato ma con una nuova via di tutto rispetto su una bella

montagna”, ha dichiarato Della Bordella.