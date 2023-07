MATERA (ITALPRESS) – Alle ore 13:20 di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Lupo Protospata a Matera, zona centrale della città, per il crollo di un edificio in ristrutturazione. Le squadre, anche grazie all’Usar team, hanno accertato che non ci fossero dispersi sotto le macerie. Fortunatamente gli operai al momento del crollo erano in pausa per il pranzo. (ITALPRESS).

trl/gtr