Un nuovo market solidale a Milano

A Milano Fondazione Progetto Arca ha aperto un nuovo Market solidale, in viale Luigi Bodio 16, dedicato al sostegno alimentare di cittadini in difficoltà economica nel fare la spesa per se stessi e per tutta la famiglia. E’ un modello innovativo, dove la persona è al centro, in un luogo protetto. L’aiuto è concreto e le parole chiave sono ascolto e ripartenza.

In questa fase di avvio, i beneficiari sono 150 nuclei familiari in difficoltà. Il progetto nasce grazie al sostegno di Fondazione Fiera Milano, JTI Italia, Osama e la

collaborazione con il Comune di Milano e Regione Lombardia.

Le famiglie beneficiarie vengono individuate dai servizi sociali o segnalate da associazioni partner tra coloro che abitano nei quartieri del Municipio 9.

Prima di accedere al market, gli assistenti sociali di Progetto Arca valutano la composizione del nucleo familiare (presenza di minori e anziani), la condizione socioeconomica, la situazione abitativa e lavorativa, i bisogni primari. Per ognuna di loro, il programma personalizzato di sostegno dura 6 mesi, rinnovabile per altri 6.

La spesa viene fatta su appuntamento (il market è aperto tre pomeriggi a settimana per le

famiglie selezionate) scegliendo in base alle proprie esigenze fra prodotti freschi e a lunga

conservazione, alimenti e beni per l’infanzia, prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale. Sono presenti anche libri e quaderni.

Alle famiglie viene assegnata una card a cui sono associati dei punti sulla base del

numero di componenti del nucleo familiare. Con questi punti, che si rinnovano mensilmente, è possibile acquisire i prodotti del market. Oltre a garantire il supporto alimentare, l’obiettivo è aiutare le famiglie a gestire meglio le risorse: per questo è presente la figura dell’educatore finanziario.

I prodotti alimentari del market provengono dal Banco Alimentare della Lombardia,

partner storico di Progetto Arca, oltre che da donazioni di aziende agro-alimentari o derivanti dal recupero delle eccedenze di alcuni supermercati, salvate così dallo spreco e ritirate quotidianamente dai volontari di Progetto Arca.

Ascolta l’intervista ad Alberto Sinigallia presidente di Progetto Arca