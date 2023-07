PALERMO (ITALPRESS) – Un Piano operativo per l’abbattimento delle

liste d’attesa negli ospedali siciliani. La Giunta regionale ha approvato un documento predisposto dall’assessorato della Salute che delinea una strategia di intervento per smaltire nel più breve tempo possibile le prestazioni in sospeso. Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano complessivamente a 48,5 milioni di euro. vbo/gsl

(Fonte video: Ufficio stampa Regione Siciliana)