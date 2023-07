Ieri sera, intorno a mezzanotte, un 50enne italiano è stato aggredito mentre passeggiava con il cane e la figlia 14enne della compagna, in via Rizzardi, zona Gallaratese. L’uomo è stato avvicinato da tre sconosciuti con il volto nascosto da passamontagna che gli hanno sferrato quattro coltellate all’addome: tre fendenti sul lato destro e uno su quello sinistro. Il 50enne è stato portato in codice rosso al Niguarda dove si trova tutt’ora in osservazione ma non è in pericolo di vita.