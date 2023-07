Ieri sera, intorno alle 19.30, un inquilino di un palazzo in via Guicciardini, zona Monforte, ha notato colare dal soffitto di casa del liquido verde. Dopo aver provato inutilmente a bussare alla porta dell’appartamento al piano superiore ha chiamato sia il 118 che i Vigili del Fuoco che a loro volta hanno chiesto l’intervento della Polizia in quanto l’uomo all’interno dell’alloggio da cui proveniva la perdita, un italiano di 72 anni, stava armeggiando con delle lame. Dopo una breve mediazione, gli agenti sono riusciti a farsi aprire ma una volta entrati sono stati accolti da un lancio di coltelli. L’uomo è stato immobilizzato con il taser e portato al Fatebenefratelli dove gli è stato diagnosticato un principio di demenza senile. Inoltre, è stato indagato per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate.