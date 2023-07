“Il Presidente La Russa, dopo la nomina dell’avv. Vinicio Nardo da parte del figlio Leonardo, si è astenuto e si asterrà da qualsiasi commento diretto o indiretto sulla vicenda, avendo piena fiducia nell’operato dei Magistrati della Procura di Milano. Da un punto di vista mediatico, risulta, però, ormai passato il segno”. Lo ha sottolineato lo staff del presidente del senato Ignazio La Russa. Mentre Adriano Bazzoni, difensore di Leonardo Apache La Russa, in merito all’impossibilità di sequestrare il telefono del ragazzo in quanto ha la sim intestata al padre e all’eventualità di una consegna autonoma senza la necessità di ricorrere alla richiesta alla Giunta per l’autorizzazione a procedere del Senato ha commentato che “Affronteremo anche questo tema. E’ una questione che fino ad oggi non ho preso in considerazione”. Alla domanda se abbia intenzione di suggerire al suo assistito di consegnare spontaneamente il cellulare, il legale ha replicato con un “no comment”.