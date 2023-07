Ritorno dopo otto anni al Carroponte per questa band di culto, fra le prime a cercare una via italiana al rock alternativo di derivazione americana. I Marlene Kuntz hanno raggiunto nel tempo un certo livello di successo senza mai rinunciare ai suoni lividi e distorti che li ha sempre caratterizzati. Sul palco Cristiano Godano (chitarra e voce), Riccardo Tesio (chitarre), Luca “Lagash” Saporiti (basso), Davide Arneodo (tastiere e violino) e Sergio Carnevale (batteria). In programma il repertorio tradizionale dei Marlene Kuntz insieme ai brani dell’ultimo album, “Karma Clima”. Karma Clima, progetto dei Marlene Kuntz che unisce arte e sostenibilità, è diventato anche un documentario, in selezione ufficiale al 71/mo Trento Film Festival. Con la regia di Michele Piazza, il documentario, racconta le tre residenze artistiche che hanno dato vita all’omonimo disco. Karma Clima è composto da 9 tracce, prodotte dai Marlene Kuntz con Taketo Gohara, alle quali ha voluto prestare la sua voce anche Elisa, con un featuring nel brano “Laica preghiera”. E ancora, il rider dei Marlene Kuntz per questo tour è stato certificato Ecorider da Worldrise Onlus , poiché non prevede l’utilizzo di plastica monouso e imballaggio, minimizza gli sprechi e facilita il corretto smaltimento dei rifiuti. Durante i concerti estivi utilizzano le borracce ufficiali dell’opera relazionale Uno Di Un Milione realizzata sul monte Pejo3000 nel Parco Nazionale dello Stelvio in Val di Sole per sensibilizzare comunità residente e turisti sulla tutela del patrimonio idrico della Val di Sole. Di nuovo uno show al Carroponte per i Marlene Kuntz, tra i primi cercare una via italiana al rock alternativo di derivazione americana, hanno raggiunto nel tempo il successo senza mai rinunciare ai suoni lividi e distorti che li ha sempre caratterizzati, il 26 Luglio presenteranno i nuovi brani, compreso il singolo “Vita su Marte” in scaletta insieme alle canzoni più conosciute del repertorio della band cuneese.

Lo show della band piemontese sarà aperto dai Loren, band alternative fiorentina che spazia su vari generi, dal rock al pop passando per l’elettronica e la musica Gospel.